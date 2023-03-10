"الشهد" محافظا للديوانية بدلا من "الحمزاوي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني انهى تكليف رئيس الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية فارس وناس الحمزاوي.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن السوداني قرر تعيين ميثم الشهد بمنصب محافظ الديوانية بدلا عن الحمزاوي.

و وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،في مطلع شهر شباط الماضي، على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، على خلفية تهم فساد مالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أصدر أمراً في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان؛ لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.

وفي اليوم التالي 11 كانون الثاني/ يناير، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام محافظ الديوانيَّة زهير الشعلان بتوقيع عقود بتواريخ سابقة بعد قرار سحب يده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة الى ضبط نسخ مصدقة من أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار.

كما قرر محمد شياع السوداني تكليف النائب الأول لمحافظة الديوانية فارس وناس عبد بتسيير شؤون المحافظة.