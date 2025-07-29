الشمس تضع ثقلها على العراق.. 13 مدينة بين الأعلى حرارة حول العالم

شفق نيوز- بغداد

سجلت 13 منطقة عراقية، يوم الثلاثاء، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدّر مطار البصرة الدولي في العراق المرتبة الأولى عالميًا بدرجة حرارة بلغت 52.1 مئوية، ثم مدينة البصرة في العراق بدرجة 51.8 مئوية، فيما حلّت العزيزية في العراق ثالثًا بدرجة 51.6 مئوية.

وجاءت عبادان في ايران رابعًا بدرجة حرارة 51.4 مئوية، تلتها كربلاء في العراق خامسًا 51.3 مئوية، ثم الكوت في العراق سادسًا 51.3 درجة مئوية، فيما حلّ مطار الكويت الدولي في الكويت سابعًا 51.3 مئوية.

وجاءت النجف في العراق ثامنًا بدرجة حرارة 51.2 مئوية، تلتها بدرة في العراق تاسعًا بـ51 مئوية، ثم الكوت (قضاء الحي) في العراق عاشرًا بدرجة 50.9 مئوية.

أما الناصرية في العراق فحلّت في المركز 11 بـ50.9 مئوية، تلتها الرفاعي في العراق في المركز 12 بـ50.9 مئوية، ثم العمارة في العراق 13 بـ50.8 مئوية، وبعدها خانقين في العراق 14 بـ50.8 مئوية، وأخيرًا الديوانية في العراق 15 بـ50.7 مئوية.