الشمس تحاصر الحمالين في شوارع بغداد بهجوم ساخن (صور)

شفق نيوز/ لم تعطِ الشمس المندفعة بحرارتها الجهنمية، أي مجال للتفاوض مع العمال والحمالين والباعة المتجولين في شوارع بغداد، حين باغتتهم بهجمة ساخنة ودرجات حرارة مئوية شارفت على الاقتراب من الخمسين.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، حالة والحمالين وهم يرفعون البضائع على أكتافهم أو على أكتاف عرباتهم، وحالة الباعة المتجولين، وحتى الناس المتبضعين في أسواق بغداد، وهم يتذوقون طعم النار على أجسادهم، لكن يبدو أن للحمالين النصيب الأكبر من الهم بثقلين الأول على أكتافهم والثاني يخترق أجسادهم كياً بأشعة الشمس.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة المباغت، إلا أن الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن توقعات بتقلبات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار ومطلع حزيران 2025.

وقالت الهيئة، في تقرير لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن خرائط الطقس تُشير إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع تأثير أكبر في مدن وسط وشمال البلاد، ومن المتوقع أن يعود الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وسط استبعاد حدوث موجات حر شديدة أو درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية خلال الفترة القريبة.