الشمري: الداخلية تعتزم نصب كاميرات ذكية في جميع مناطق العراق

شفق نيوز/ ذكر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الأنظمة المرورية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حضوره احتفالية مركزية بمناسبة أسبوع المرور بمشاركة عدد من القادة والضباط.

وقال الوزير خلال الكلمة، إن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الأنظمة المرورية بهدف الوصول إلى نظام مروري متكامل يضاهي الأنظمة العالمية، من بينها نصب الرادارات و الإشارات الذكية التي أسهمت في تخفيف الزخم والحوادث المرورية، مشدداً على أن الالتزام بالأنظمة المرورية أمر مهم جدا.

ووجه الشمري بتكثيف الجهد الميداني وإظهار الاحترام الكامل للمواطنين في الشوارع وبناء ثقافة مرورية وتطبيق القانون، مؤكدا العزم على نصب كاميرات ذكية في جميع مناطق البلاد للإسهام في تخفيف الزخم المروري وتقليل المخالفات.

وفي محور آخر من الكلمة شدد الوزير على المحاسبة الشديدة لأي ضابط او منتسب تثبت عليه أي حالة ابتزاز، مؤكدا أنه يجب أن نؤسس علاقة متينة مبنية على الاحترام المتبادل بين رجل المرور والمواطن ولا نسمح بأي حالة ابتزاز للمواطنين.

ووجه الشمري في الوقت ذاته بالاهتمام بالمنتسبين الجدد، واصفاً إياهم بمستقبل العراق، مجدداً تأكيده على فرض القانون، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين في مديرية المرور.