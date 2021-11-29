الشلل يضرب العديد من شوارع بغداد والزحامات تمتد لعدة كيلومترات

شفق نيوز/ اكتظت شوارع العاصمة بغداد بالسيارات مع بداية الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية.

وشهدت العديد من شوارع العاصمة الرئيسة شبه توقف في الحركة نتيجة الزخم المروري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن سيطرة الغزالية من طريق دخول العاصمة بغداد القادم من محافظة الانبار شهدت زخما شديدا.

وبالنسبة للجسور؛ لفت مراسلنا إلى أن جسر العامرية مزدحم جدا، فيما جسر الجمهورية شهد زخما مروريا شديدا يمتد لساحة التحرير وسط العاصمة.

كما يعاني سالكو سريع الدورة من خروج منطقه الصحة الى مدخل جسر الطابقين من زحام شديد وبطء في المرور.

في حين؛ يعاني سالكو طريق القادسية من جهة شارع المطار من زحام كبير يمتد إلى جسر حي العامل، كما يعاني شارع المطار من زحام واكتظاظ للسيارات من منفذ خروج حي العامل.