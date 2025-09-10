"الشفل الأصفر" ينهي وجود سوق حي الكورد ببغداد

شفق نيوز- بغداد

شرعت آليات البلدية في بغداد، يوم الأربعاء، بإزالة "سوق حي الكورد"، أحد أشهر أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وتأتي هذه الإزالة بعد أن أزيل سوق مريدي، أحد أشهر أسواق المدينة وبغداد عموما، وأقدمها في العاصمة.

ويعتبر حي الكورد في المدينة، من أبرز الأحياء التي سكنها الكورد في بغداد، وارتبطت تسميته بهم منذ عقود.

وتشهد بغداد، حملة لإزالة أغلب الأسواق، لكونها متجاوزة، وتمت إزالة سوق سهام العبيدي في المنصور، ومريم في الزعفرانية.