"الشفل الأصفر" يعود مجدداً إلى منطقة جديدة في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

نفذت كوادر دائرة بلدية الغدير في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، حملة كبرى لإزالة التجاوزات داخل مجمع العمارات السكنية الفلسطينية في منطقة البلديات.

وبحسب مصدر مسؤول في البلدية، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحملة شملت رفع الإنشاءات العشوائية والمشيدات المخالفة التي استُحدثت داخل المجمع، بما في ذلك الأكشاك والمظلات غير النظامية.

هذه الحملة جاءت بعد أيام قليلة من المباشرة بإزالة التجاوزات في سوق مريم، بمنطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

كما شهد يوم الأحد الماضي أيضاً، مباشرة آليات أمانة بغداد بإزالة سوق مريدي في مدينة الصدر، شرقي العاصمة، وذلك ضمن حملات مستمرة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية وتنظيم الشوارع.