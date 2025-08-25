"الشفل الأصفر" يدخل سوق مريم في الزعفرانية (صور)

شفق نيوز- بغداد

باشرت كوادر دائرة بلدية الكرادة، يوم الاثنين، بحملة إزالة للتجاوزات في سوق مريم، بمنطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

ووفقاً لمسؤول في البلدية، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن قرار الإزالة جاء بعد مناشدة من أهالي المنطقة بسبب الاختناقات المرورية و"النفايات"، التي سببها المتجاوزين على الشوارع.

هذا وباشرت آليات أمانة بغداد يوم أمس الأحد، بإزالة سوق مريدي في مدينة الصدر، شرقي العاصمة، وذلك ضمن حملات مستمرة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية وتنظيم الشوارع.