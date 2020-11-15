الشفاء يفوق الاصابات بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ تغلبت حالات الشفاء على اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة، بحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الاحد.

وقالت الوزارة في موقفها اليوم، إنها سجلت 2237 إصابة جديدة مع شفاء 2813 حالة من كورونا، فيما أشارت الى وفاة 47 حالة جراء الفيروس.

وبحسب موقف وزارة الصحة العراقية، فقد بلغت حالات الشفاء الكلي 447039، أي ما نسبته 86.1%، وعدد حالات الاصابات الكلي 519152، وعدد الحالات تحت العلاج 60443، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 357 ، وعدد حالات الوفيات الكلي 11670، منذ تفشي الوباء في اذار 2019.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر الموقف الوبائي ليوم الاحد 15 تشرين الثاني 2020، كما ورد من وزارة الصحة العراقية.