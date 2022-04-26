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الشطرة تهاجم محافظ البصرة: كلامك يثير الفتن والنعرات العشائرية (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-26T08:56:49+0000
الشطرة تهاجم محافظ البصرة: كلامك يثير الفتن والنعرات العشائرية (وثيقة)

شفق نيوز / طالب قائممقام قضاء الشطرة في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، المحافظ بالتدخل ومتابعة تصريحات نظيره محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن الاحداث العشائرية، عاداً تصريحات الاخير "مثيرة للفتن والنعرات".

وقال قائممقام الشطرة حيدر غالب عبد الهادي عبر خطاب رسمي موجه إلى محافظ ذي قار، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، يطلب فيها " تدخل المحافظ لمتابعة التصريحات المثيرة للنعرات العشائرية والمخالفة للقانون والتي أدلى بها محافظ البصرة بخصوص الأحداث العشائرية في القضاء وتجاوزه وابتعاده عن لغة القانون وسيادة الدولة".

وأضاف عبد الهادي بحسب الوثيقة التي هاجم فيها العيداني "كان الاجدر به التوجيه للاحتكام للقانون وترك ما يثير الفتن ويؤثر على الوضع الأمني".

وقال اسعد العيداني محافظ البصرة، خلال تجمع عشائري إن "الرصاصة التي قتلت العميد علي الحلفي هي استهداف وليست طائشة ولا تختلف عن رصاص داعش"، مضيفاً "سنوصل رسالة شديدة الى رئيس الوزراء ومن خلاله سنتخذ إجراءات جازمة بحق الجناة وبالتعاون مع القضاء".

كما ذكر العيداني، أن "العرف العشائري والمعترف به في العراق سيسري تجاه من قام باغتياله".

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