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الشروع قريباً بتغذية 20 قرية في كرميان بالكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-15T16:10:03+0000
الشروع قريباً بتغذية 20 قرية في كرميان بالكهرباء

شفق نيوز/ أعلن مدير عام كهرباء كرميان، حازم كريم حميد، يوم الخميس، عن الشروع قريبا بمشروع مد شبكات كهربائية لقرى في كلار وكفري وأطراف خانقين.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، إن دائرته أنجزت الكشوفات والاجراءات اللازمة لمد شبكات الكهرباء في ٢٠ قرية في قضاءيّ كفري وكلار وناحية قوره تو في اطراف خانقين، بكلفة مليارين و٥٠٠ مليون دينار.

وأكد أن المشروع سيبدأ العمل به فور وصول التخصيصات المالية من حكومة إقليم كوردستان.

ولفت حميد إلى أن المشروع سيعرض على الشركات بالمناقصة وسيحال التنفيذ للشركة التي ترسو عليها المناقصة وفقا للمواصفات المقررة (التندرات)، مشيرا إلى أن دائرته أجرت كشوفات ميدانية في عموم القرى المشمولة بالمشروع الذي يعد خطوة مهمة لإنهاء معاناة القرى والأرياف وتزويدها بالتيار الكهربائي.

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