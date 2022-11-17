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الشروع بتوزيع الكتب المنهجية على المدارس في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-17T11:34:02+0000
الشروع بتوزيع الكتب المنهجية على المدارس في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، الشروع بتوزيع الكتب المنهجية على المدارس، فيما دعت الإدارات المدرسية الى متابعة حصصهم المقررة والابتعاد عن السياقات الروتينية تجنبا للتأخير.

 وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "أقسام الإدارة والتجهيزات في المديريات العامة للتربية في (الديوانية ، ميسان ، الكرخ الأولى ، الرصافة الثالثة، نينوى، الكرخ الثانية، كركوك) شرعت بتوزيع الكتب المنهجية على إدارات المدارس بعد  تسَّلمها من المخازن الرئيسية في وزارة التربية".

وأضافت الوزارة إن "المديريات العامة نفذت الخطة التي تم إعدادها من قبل الوزارة بهدف تأمين النقص الحاصل بالكتب الدراسية لتلاميذنا الأعزاء خلال الفصل الدراسي الأول".

ودعت الوزارة مديري المدراس الابتدائية جميعهم إلى "متابعة حصصهم المقررة من الكتب والتعجيل باستلامها والابتعاد عن السياقات الروتينية تجنبا للتأخير، ولإتمام العملية بسرعة".

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