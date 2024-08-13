الشرطة تعتقل شاباً "متحول جنسيا" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية اعتقلت شخصاً "متحول جنسياً" في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الشرطة ألقت القبض على شخص متحول جنسياً في حي البساتين ضمن منطقة الشعب، مبينا أن عملية الاعتقال تمت بعد ورود شكاوى من سكان المنطقة.

وأشار المصدر، إلى إيداع الشخص المتحفظ عليه في مركز التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان البرلمان العراقي قد صوت على تعديل قانون يجرم المثلية الجنسية. ويعاقبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحد أقصى.

وقال أعضاء البرلمان إن تلك الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان نددوا بالقانون واعتبروه هجوما على مجتمع الميم في العراق.

وأصدرت كل من وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأوروبي بيانات تنديد بالقانون الذي يجرم المثلية الجنسية.