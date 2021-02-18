الشرطة تتدخل بإيقاف عملية إبتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها من خلال نشر صورها

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة النجف من إيقاف عملية ابتزاز مارستها فتاة نجفية بحق أختها بسبب خلافات عائلية.

وأوضحت المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية تمت على خلفية ورود مناشدة لها من فتاة ادعت قيام اختها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام) بسبب خلاف عائلي بينهما بعد أن انتحلت شخصيتها لغرض تشويه سمعتها.

وقامت الشرطة المجتمعية بالتواصل مع اخت الفتاة بحضور ذويها، وبيان خطأ ما أقدمت عليه من الناحية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية، واستطاعت إنهاء الخلاف بينهما بصورة ودية وتعطيل الحساب الوهمي ومسح محتوى الابتزاز، وفقاً للبيان.

وتفاقمت حالات الابتزاز مؤخرا في مناطق العراق كافة من خلال قيام أشخاص بتهديد ضحايا لهم وخاصة النساء بنشر محتويات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية أو ممارسة أفعال منافية للأخلاق.