الشرطة النهرية تنتشل جثتي شقيقين من نهر دجلة شمال الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بأن الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثتي شقيقين غرقا أثناء السباحة في نهر دجلة شمال مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقين يبلغان من العمر 28 و25 عاماً، غرقا أثناء السباحة في نهر دجلة قرب قرية الشيخ محمود ضمن ناحية وانه شمال الموصل".

وأضاف أن "قوة من الشرطة النهرية وصلت إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال الجثتين بعد عمليات بحث استمرت لعدة ساعات".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث"، مبيناً أن "المنطقة تشهد تكرار حالات الغرق بسبب السباحة في أماكن غيرمخصصةوخطرة".