الشرطة النهرية بالموصل تنتشل جثتي شابين غرقا في منطقة الشلالات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، أن الشرطة النهرية انتشلت جثتي شابين غرقا في بركة مياه شمالي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشرطة النهرية بأمرة العقيد الغواص فيصل الجحيشي تمكنت من انتشال جثتي شابين غرقا أثناء السباحة ببركة مياه في منطقة الشلالات شمالي الموصل".

وأوضح المصدر أن "الشابين كان يسبحان ببركة موحلة وتم نقل جثتيهما إلى دائرة الطب العدلي بالموصل لاستكمال الإجراءات القانونية، كما جرى إبلاغ مركز الشرطة القريب من موقع الحادث بالواقعة لفتح تحقيق بالموضوع".