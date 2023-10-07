الشرطة المجتمعية تصل الى طفلة "معنفة" وتجري بحثاً عن والدها "المعنِف"

شفق نيوز/ اعلن مدير الشرطة المجتمعية العميد نبراس محمد علي، اليوم السبت، الوصول الى طفلة "معنفة" ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن البحث جار عن والدها الذي قام بتعنيفها.

وقال علي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التوصل إلى الطفلة المعنفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية حماية الأسرة والطفل والتعاون المثمر مع المواطنين في جانب الرصافة من بغداد".

واضاف ان "الشرطة المجتمعية تجري الان عملية بحث وتحري لإلقاء القبض على المتهم (والدها) الذي قام بتعنيفها"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".