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الشرطة العراقية: فتاة بعمر الـ12 عاماً تهرب من ذويها بعد ارغامها على الزواج

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-25T07:27:31+0000
الشرطة العراقية: فتاة بعمر الـ12 عاماً تهرب من ذويها بعد ارغامها على الزواج

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، باحباط محاولة انتحار لفتاة في العاصمة بغداد واعادة ٣ اخريات هاربات الى ذويهن.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة انتحار لفتاة من سكنة محافظة الأنبار من أعلى جسر (الباب المعظم) وسط العاصمة بغداد بسبب الضغوط النفسية التي تعانيها نتيجة تعنيفها المستمر من قبل والدها، مبينة أن تلك المفارز قدمت لها الدعم النفسي والمعنوي.

وأوضح البيان، أن مفارز المجتمعية استطاعت ايضا من إعادة ثلاث فتيات هاربات بسبب التعنيف الى ذويهن، بينهن فتاة بعمر الـ 12 عاما، اجبرها ذووها على الزواج من ابن عمها كرهاً، مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المعنفين، وقدمت الدعم والتأهيل النفسي للضحايا.

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