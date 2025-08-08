الشرطة العراقية تلاحق عجلتين تحملان العلم الأمريكي

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بأن سيارتين حديثتين تحملان العلم الأمريكي جابتا شوارع مدينة كركوك في واقعة غير مسبوقة، ما أثار استنفار الأجهزة الأمنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة تلقت بلاغات عن قيام سيارتين أمريكيتَي الصنع برفع العلم الأمريكي أثناء مرورهما في شارع المطار قرب مطار كركوك الدولي، قبل أن تواصلان التجوال في مناطق مختلفة من المدينة، دون معرفة الدوافع وراء ذلك.

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة استنفرت دورياتها لملاحقة السيارتين وضبطهما، وفتحت تحقيقاً لمعرفة خلفيات وأسباب هذا التصرف.