الشرطة العراقية تستعيد 55 مليون دينار ومصوغات ذهبية سُرقت من عائلة موصلية

شفق نيوز/ أعلنت شرطة نينوى، يوم الأحد، استعادة مبلغ قيمته 55 مليون دينار عراقي، ومصوغات ذهبية والقبض على متهمين بسرقتها في أيمن الموصل.

وقال مصدر في الشرطة، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة أم الربيعين ومكافحة الإجرام، ألقيا القبض على متهمين اثنين في منطقة الزنجلي بأيمن الموصل، بعد أقل من ست ساعات من ارتكابهما جريمة السرقة".

وأوضح المصدر، أن "المتهمين سرقاً مبلغاً من منزل في المنطقة بقيمة 55 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية، وتمكنت الشرطة من إعادة جميع المسروقات".

ولفت المصدر، إلى أن "الشرطة عرضت المتهمين والأوراق التحقيقية على القضاء العراقي في الموصل، وتم توقيفهما لإكمال التحقيق".