الشرطة العراقية تحذر من ظاهرة خطيرة: لاتكشفوا رمز الانترنت المنزلي للغرباء

شفق نيوز/ حذرت شرطة بابل بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، من كشف رمز "راوتر" الانترنت المنزلي للغرباء.

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نحذر من إعطاء رمز راوتر الانترنت المنزلي للغرباء او للجيران او الأصدقاء"، مبينة أن "هذه الظاهرة تشكل خطراً كبيراً على صاحب المنزل".

وبين البيان، أنه "في حالة قيام أي شخص بابتزاز شخص آخر أو تهديده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من ماسنجر او واتساب أو غيرها وهو متصل براوتر المنزل، فسيتم تعقب هذا الشخص عن طريق عنوان الـ ip الخاص بالراوتر، وعلى صاحب المنزل أن يثبت أنه لا علاقة له بهذا الفعل واذا لم يستطيع الإثبات سوف تترتب عليه مسؤولية جزائية".

وشدد البيان على ضرورة، "عدم إعطاء الرمز إلا لأفراد العائلة والأشخاص المقربين و الموثوقين".