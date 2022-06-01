الشرطة العراقية تحبط محاولة انتحار جماعية لعائلة في نهر الفرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، انقاذ ثلاثة أفراد من عائلة مكونة من طفلين وأُم وأب حاولوا الإنتحار غرقاً بنهر الفرات في قضاء المسيب شمالي المحافظة، مشيرة الى غرق احد الطفلين.

وذكر مدير الشرطة النهرية العميد ماهر تركي الشمري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مفارزهم هرعت لإنقاذ مواطن أقدَم على الإنتحار غرقاً بنهر الفرات بعد أن ألقى بزوجته وطفليه ومن ثم القفز بالنهر من أعلى جسر المسيب الشمالي، بعد تلقيهم إخبار بذلك.

وأضاف العميد ماهر، أن الجهود أثمرت بإسناد من مفارز قسم شرطة قضاء المسيب وبالتعاون مع جمع من الأهالي بإنقاذ الأب والزوجة وأحد الأطفال، وما زالت فرق الغواصين مستمرة للبحث على جثة الطفل المفقود.

وفيما أشار الشمري، الى تقديم الإسعافات الأولية للناجين من أفراد العائلة ونقلهم الى المستشفى لتقلي العلاج، لفت الى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل المفارز المعنية .