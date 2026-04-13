الشرطة الاتحادية تقاضي "مبتزاً" أنشأ صفحة باسم "صابرين نيوز"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، مساء اليوم الاثنين، مقاضاة "مبتز" قام بإنشاء صفحة باسم "صابرين نيوز" بهدف الإساءة إلى المؤسسات الأمنية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "توضيحاً لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي (التيك توك، الفيس بوك) من قبل صفحة المدعو (زيد المحارب) بشأن المقدم الركن (حيدر عبد الرسول علي) آمر الفوج الثاني اللواء الرابع عشر الفرقة الرابعة، بوجود حالات فساد لديه، نؤكد أن هذا الشخص، بعد أن تم استدراجه من قبل أحد الأشخاص من خلال محادثة، وتبين أنه مبتز ويقوم باستحصال المبالغ المالية من هذه المنشورات وهي هدفه الأساس، واعترف أنه وراء ما تم نشره".

وأضافت، أن "عدداً من اللجان التابعة إلى قيادة الشرطة الاتحادية قامت بتقصي الحقائق بزيارات مفاجئة والتحقيق بالموضوع في أوقات سابقة، وتبين عدم صحة هذه المعلومات وأنها افتراءات ولها دوافع أخرى، كما تبين أن هذا الشخص (زيد المحارب) مبتز وتمت إقامة دعوى قضائية بحقه".

وأشارت القيادة، إلى أن "الصفحة التي أسسها (المحارب)، سوف يتم من خلالها نشر منشورات وفيديوات تسيء إلى المؤسسة العسكرية وإلى المقدم الركن، لمساومته لدفع المبلغ خلال هذا اليوم، أو الأيام القادمة في حال عدم دفعه للمبلغ".