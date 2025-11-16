الشرش تمنح محافظ البصرة أسبوعاً واحداً لحل أزمة الملوحة وتلوّح بالتصعيد (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تظاهر عدد من أهالي ناحية الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة، يوم الأحد، للمطالبة بمعالجة أزمة ملوحة المياه التي تسببت بانتشار الأمراض وإعدام الزراعة ونفوق عدد كبير من المواشي، مؤكدين منحهم مهلة أسبوع واحد قبل اللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالبهم.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "الأوضاع المائية وصلت إلى مستوى لا يُحتمل، والمياه لم تعد صالحة للاستخدام البشري أو الزراعي، ما تسبب بأضرار صحية ومعيشية خطيرة لأهالي المنطقة، وسط غياب أي حلول ملموسة من الجهات الرسمية".

وأوضح المتظاهرون، أن "من أهم المطالب، الإسراع في إنجاز مشروع محطة التصفية والتحلية المركزية بسعة 6000 متر مكعب بالساعة في قضاء القرنة"، مؤكدين أن "تشغيل هذا المشروع من شأنه توفير مياه صالحة للاستخدام وتقليل الأضرار البيئية والزراعية المتفاقمة في مناطقهم".

وأشاروا إلى أن "المهلة الممنوحة لمحافظ البصرة تمتد لأسبوع واحد فقط، وبعدها سيتجهون لخطوات احتجاجية أكبر قد تشمل الاعتصام أو قطع الطرق"، مؤكدين أن "استمرار الوعود دون تنفيذ سيدفع الأهالي إلى تصعيد غير مسبوق للمطالبة بحلول حقيقية لأزمة المياه في القضاء".

وتعاني مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق، من مشكلة الملوحة والتلوث وغيرها من مشاكل بسبب شح المياه وتأثيرات الاحتباس الحراري، في حين يرى البصريون أن إجراءات حكومتهم المحلية لا ترقى إلى مستوى المشكلة.