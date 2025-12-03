الشتاء الأقصر منذ عقود.. مرصد يؤشر تغيّرات مناخية تقلص برودة العراق

شفق نيوز- بغداد

رجح مرصد متخصص بشؤون البيئة، يوم الأربعاء، أن يكون فصل الشتاء القادم الأقصر في العراق مقارنة بالمواسم التي مرت خلال العقود الماضية.

وقال مرصد "العراق الأخضر"، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن البلاد دخلت فصل الشتاء قبل أشهر، إلا أن الأجواء لا توحي بذلك، إذ ما تزال درجات الحرارة في الظهيرة مرتفعة، فيما تقتصر البرودة غير الشديدة على ساعات الليل والفترات الأولى من النهار.

وأضاف المرصد أن قصر فصل الشتاء في العراق يُعد إحدى تأثيرات التغير المناخي الحاصل، مؤكداً ضرورة وجود معالجات لهذا التغيير من أجل عودة فصول السنة إلى ما كانت عليه سابقاً، حيث كان الشتاء يبدأ في تشرين الأول وينتهي في نيسان. أما الآن، فيشير المرصد إلى أن المواطنين لم يستشعروا البرودة الشديدة حتى اللحظة، وقد ينتهي الشتاء نهاية شباط أو آذار المقبلين.

وتابع أن هناك خشية لدى المواطنين من أن السنوات المقبلة قد لا تشهد وجوداً فعلياً لفصل الشتاء، وأن الأجواء خلال هذا الفصل قد تصبح دافئة، في حين تطول أيام فصل الصيف ليبدأ من نيسان وحتى تشرين الأول من كل عام.