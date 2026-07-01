الشبكي يُحذر من هدم 150 منزلاً في نينوى ويناشد بغداد للتدخل

شفق نيوز- نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى، محمد عارف الشبكي، يوم الأربعاء، من حملة مرتقبة لإزالة أكثر من 150 منزلاً لأبناء المكون الشبكي في قريتي "جليوخان وقزفخرة" ومناطق كوكجلي وسهل نينوى.

وقال الشبكي لوكالة شفق نيوز، إن بلدية الموصل تسعى لإزالة دور سُكنت منذ عام 1994 بناءً على قرارات مصادرة مجحفة ورثتها من النظام السابق دون تعويض الأهالي، مناشداً رئيسي الوزراء والبرلمان بالتدخل الفوري لمراعاة خصوصية المكون في مناطق سكنهم التاريخية.

وأضاف: "لسنا ضد القانون، لكننا نطالب بإنصاف الأهالي في مسقط رأسهم".

وجاء التصريح عقب تصويت مجلس نينوى، أمس الثلاثاء، على السماح بالبناء في قزفخرة وجليوخان لحل أزمة السكن، وهو قرار لاقى اعتراضاً شديداً من ممثلي الشبك معتبرين القرار سيسهم بالتغيير الديمغرافي.

هذا وأعلن عارف، يوم أمس الثلاثاء، لجوئه إلى المحاكم المختصة (الإدارية والاتحادية) للطعن في قرار مجلس المحافظة الأخير الخاص بتوزيع الأراضي وتغيير التصانيف البلدية، مؤكداً أن القرار تجاهل الخصوصية الدستورية لمناطق الأقليات وفشل في مراعاة حقوق جميع المكونات.

وحذر عارف، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، من "مغبة المضي في هذا القرار"، مشدداً على أن مناطق سهل نينوى والأقليات محمية بالدستور العراقي بموجب المادة (23 ثالثاً/ب) التي تمنع التغيير الديموغرافي".