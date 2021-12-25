سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشباب والناشطون الايزيديون يختتمون جولتهم بزيارة المنطقة الخضراء

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-25T16:53:25+0000
الشباب والناشطون الايزيديون يختتمون جولتهم بزيارة المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ اختتم الوفد الايزيدي جولته في العاصمة بغداد والتي استمرت لخمسة أيام تضمنت سلسلة زيارات ولقاءات حول الوضع الايزيدي الراهن في سنجار ومخيمات النازحين،

وقال الناشط المدني جمال شريم في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "الزيارة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء والاجتماع في دار الدولة مع السيد د.هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيث ناقش الوفد بحضور كبار ممثلي منظمة الهجرة الدولية IOM، أهم التحديات التي تواجه المجتمع الايزيدي بشكل عام وبشكل خاص في سنجار ومن ضمنها ناحية القحطانية".

وَأضاف أنه "في ختام الاجتماع قام الوفد بتسليم ورقة مطاليب المجتمع الايزيدي إلى السيد مستشار رئيس الوزراء، ومن أهمها (1- حل مشكلة الإدارة في قضاء سنجار)،(2- العمل على تحويل قضاء سنجار إلى محافظة)، (3- العمل على إعادة إعمار سنجار وعمل صندوق خاص بهذا الملف وان يدار الصندوق من قبل أهالي سنجار حصراً)،(4- العمل على إعادة الاستقرار وعودة النازحين إلى سنجار)،(5- العمل على تطبيق العدالة الانتقالية والكف عن محاولات المصالحة في سنجار قبل ذلك)، (6- الإسراع في تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات على أرض الواقع)،(7- تفعيل دورة المرأة الايزيدية في مؤسسات الدولة)". 

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه المبادرة أطلقت من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM.

related

صور.. وصول رفات 41 ضحية إيزيدية لتوارى الثرى غداً الخميس

Date: 2021-12-08 17:01:32
صور.. وصول رفات 41 ضحية إيزيدية لتوارى الثرى غداً الخميس

الجبوري يتعهد للايزيديين بتخصص نسبة "كبيرة" من الموازنة لسنجار

Date: 2019-12-14 17:50:56
الجبوري يتعهد للايزيديين بتخصص نسبة "كبيرة" من الموازنة لسنجار

البيت الايزيدي يرفض قراراً مدعوماً من العُماليين في سنجار

Date: 2021-12-12 19:24:52
البيت الايزيدي يرفض قراراً مدعوماً من العُماليين في سنجار

سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

Date: 2019-06-06 10:05:37
سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

السفارة الامريكية تعلق خدماتها لحين رفع حظر التجوال عن بغداد

Date: 2019-10-03 14:30:20
السفارة الامريكية تعلق خدماتها لحين رفع حظر التجوال عن بغداد

نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-19 09:58:25
نصف بغداد تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بكورونا

عاصفة ترابية تنهي حياة ستة اشخاص على طريق بغداد- الحلة

Date: 2021-05-12 14:18:20
عاصفة ترابية تنهي حياة ستة اشخاص على طريق بغداد- الحلة

بغداد.. حشائش متنزه الزوراء تبتلع طفلة وشاباً حاول انقاذها

Date: 2021-10-06 19:48:06
بغداد.. حشائش متنزه الزوراء تبتلع طفلة وشاباً حاول انقاذها