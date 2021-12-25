الشباب والناشطون الايزيديون يختتمون جولتهم بزيارة المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ اختتم الوفد الايزيدي جولته في العاصمة بغداد والتي استمرت لخمسة أيام تضمنت سلسلة زيارات ولقاءات حول الوضع الايزيدي الراهن في سنجار ومخيمات النازحين،

وقال الناشط المدني جمال شريم في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "الزيارة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء والاجتماع في دار الدولة مع السيد د.هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي، حيث ناقش الوفد بحضور كبار ممثلي منظمة الهجرة الدولية IOM، أهم التحديات التي تواجه المجتمع الايزيدي بشكل عام وبشكل خاص في سنجار ومن ضمنها ناحية القحطانية".

وَأضاف أنه "في ختام الاجتماع قام الوفد بتسليم ورقة مطاليب المجتمع الايزيدي إلى السيد مستشار رئيس الوزراء، ومن أهمها (1- حل مشكلة الإدارة في قضاء سنجار)،(2- العمل على تحويل قضاء سنجار إلى محافظة)، (3- العمل على إعادة إعمار سنجار وعمل صندوق خاص بهذا الملف وان يدار الصندوق من قبل أهالي سنجار حصراً)،(4- العمل على إعادة الاستقرار وعودة النازحين إلى سنجار)،(5- العمل على تطبيق العدالة الانتقالية والكف عن محاولات المصالحة في سنجار قبل ذلك)، (6- الإسراع في تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات على أرض الواقع)،(7- تفعيل دورة المرأة الايزيدية في مؤسسات الدولة)".

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذه المبادرة أطلقت من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM.