في محافظتين.. مصرع 3 أشخاص وإصابة فريق إعلامي بحادثي سير وحريق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مرور كركوك، يوم الاثنين، بمصرع مدنيين اثنين بحادث سير، فيما أصيب أفراد فريق إعلامي بجروح بحادث آخر، كما لقي رجل مصرعه جراء حريق اندلع في منزله شرقي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث تصادم بين سيارتين وقع في مدخل مدينة كركوك عند تقاطع الحي الصناعي قرب المجسر وأسفر عن مصرع مدنيين اثنين".

وبين أن "سبب الحادث هو السرعة الفائقة والتكسرات الموجودة في الشارع"، مشيراً إلى "نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "سيارة تابعة لشبكة الإعلام العراقي مكتب كركوك كانت تقل فريقاً إعلامياً في مهمة عمل واصطدمت بها سيارة أخرى على طريق ليلان في ناحية تازة خورماتو، ما أدى إلى إصابة أعضاء الفريق بجروح بسيطة".

ولفت إلى أن "تحقيقاً فتح بالحادثة التي كان سببها سائق السيارة الأخرى الذي كان يحاول العبور عكس اتجاه السير".

وفي بغداد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل منزل في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، أدى إلى وفاة رجل تولد 1976"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".