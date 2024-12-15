الشاب "ممزق صورة القادة" ينفي عبر شفق نيوز تعرضه للتعذيب بمركز الشرطة: اعتداءات سابقة (صور)

شفق نيوز/ نفى الشاب عبد الله العبيدي الذي اُعتقل لتمزيقه صورة لأبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، تعرضه للتعذيب في مركز الشرطة، مؤكداً أنه تعرض للضرب من قبل أشخاص مجهولين قبل أن تخلصه القوات الأمنية.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز "لم أتعرض للتعذيب في مركز الشرطة الذي تم إيداعي فيه يوم الجمعة الماضي واليوم تم إطلاق سراحي، والصور المتداولة التقطت لي داخل منزلي وهي قديمة ففي حينها أصابتني حالة من الهستيريا وتم تقييد داخل المنزل للسيطرة عليّ".

وأضاف "قبل أن تعتقلني القوات الأمنية تعرضت للضرب من قبل أشخاص لا أعرفهم بعد تمزيقي للصورة"، مبيناً "كنت مصاب بنوبة غضب عندما مزقت الصورة".