السيول تهدد المدن العراقية بموجة فيضانات

شفق نيوز/ حذر خبير في استراتيجية المياه، يوم الاحد، ان من خطورة حدوث فيضانات داخل المدن في العراق جراء السيول.

وقال رمضان حمزة الاستاذ بجامعة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول باتت تشكل خطراً لحدوث فيضانات داخل المدن في العراق"، موضحاً أن "الفيضانات لا تشكل الخطر الاكبر كون السدود تستوعب هذه الكميات من المياه".

وأوضح أن "السيول فيها وجه الاختلاف مع الفيضانات كونها عبارة عن زخات مطر شديدة القوة وتهطل لفترة قصيرة مما تتسبب في فيضانات داخل المدن".

وأضاف رمضان أن "الامر بحاجة الى متابعة الموارد المائية والموجات الفيضانية الناجمة من السيول للسيطرة على الوضع".

وحذرت وزارة الموارد المائية، في وقت سابق، من تعرض العراق إلى منخفض جوي مصحوب بسيول وأمطار غزيرة تتركز شدتها في 7 محافظات بينها بغداد.

وقالت الوزارة في كتاب "مهم جدا وعاجل"، وجهته إلى مكتب رئيس الوزراء بعنوان "حيطة وحذر"، إن "توقعات الطقس الصادرة عن الهيأة العامة للأنواء الجوية العراقية والموديلات العالمية الامريكية والأوروبية بأن حوضي دجلة والفرات سيتعرضان للأيام 28 – 29 – 11 – 2020 إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة في بعض المحافظات الواقعة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق وتتركز شدتها في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار مع ورود سیول من الحدود الشرقية".

وأشارت الوزارة إلى انها "اوعزت الى مسؤولي القواطع من السادة المدراء العامين التواجد في قواطعهم اعتبارا من يوم غد لمعالجة أي حالة طارئة قد تحدث"، داعية مكتب رئيس الوزراء إلى "توجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات كافة الاستنفار جهودها واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر تحسبا لهطول أمطار غزيرة في المحافظات كما حدث في محافظة بغداد".

وشهدت مدن عراقية في الايام القليلة الماضية حدوث فيضانات جراء هطول امطار بكميات كبيرة رغم اعلان وزارة الموارد المائية العراقية العمل على معالجة المسالك المائية لإمرار الموجات الفيضانية وايصالها إلى مناطق محددة بشكل امن دون الاضرار بالناس في المناطق المعرضة للسيول .