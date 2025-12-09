السيول تقطع عدداً من الطرق الرابطة بين المحافظات وإقليم كوردستان (فيديوهات)

شفق نيوز – صلاح الدين / كركوك

تسبّبت السيول الناتجة بفعل مياه الأمطار، اليوم الثلاثاء، بقطع عدد من الطرق الخارجية الرابط بين المحافظات العراقية لا سيّما في شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن السيول قطعت طريق بغداد - كركوك قرب منطقة طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

كما أفادت المصادر ذاتها بأن السيول قطعت طريق كركوك - السليمانية في منطقة چمچمال اقليم كوردستان.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع كميات الأمطار المسجّلة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الأنبار، غمرت السيول وادي حجلان في حديثة غربي المحافظة، ما تسبّب بغمر أجزاء من المزارع والأراضي المحيطة.

وفي محافظة ديالى، قررت الحكومة المحلية، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لليوم بسبب سوء الظروف الجوية، في وقت خوّلت مديرية تربية محافظة صلاح الدين إدارات الأقسام بتعليق الدوام في المدارس المتضررة جراء الأمطار الغزيرة.

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين في بيان ورد للوكالة أن "المدير العام أحمد سامي طاهر خوّل مديري الأقسام التربوية في الأقضية كافة باتخاذ القرار المناسب بشأن تعليق الدوام في المدارس التي تعذر وصول التلاميذ والطلبة إليها بسبب تردي الطرق، وإغلاق غير المعبدة منها، وما نتج عن الأمطار من صعوبة في الحركة والتنقل".

وتشهد محافظة صلاح الدين منذ مساء الأحد موجة أمطار متفاوتة الشدة، تسببت في إغلاق عدد من الطرق الريفية وتعطيل حركة المركبات في بعض المناطق الجنوبية.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت إدارة گرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية لليوم الثلاثاء، على خلفية توقعات بحدوث موجة أمطار غزيرة.

وتشهد مدن العراق حالة جوية ممطرة، مع تركز الفعالية بشكل أكبر في المحافظات الشمالية، فيما تتفاوت كميات الهطول بين منطقة وأخرى، بحسب أحدث توقعات هيئة الأنواء الجوية العراقية.