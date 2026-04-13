السيول تقطع طريق كركوك – بغداد وتشل حركة الشاحنات شرق صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بأن سيولاً جارفة قطعت الطريق الحيوي الرابط بين كركوك وبغداد ضمن قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، ما أدى إلى توقف شبه تام في حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة، وسط استنفار أمني وخدمي لمعالجة الموقف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن موجة السيول التي اجتاحت المنطقة جاءت عقب هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، حيث تدفقت المياه بشكل كبير نحو الطريق الدولي، ما أدى إلى غمر أجزاء واسعة منه وتعذر مرور المركبات، خاصة الشاحنات التي اصطفت على جانبي الطريق بانتظار إعادة فتحه.

وأضاف أن قوة اندفاع السيول تسببت أيضاً بوقوع حادث سير تمثل باصطدام شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، نتيجة انعدام الرؤية وصعوبة السيطرة على العجلات في ظل الظروف الجوية، ما أدى إلى تعرضهما لأضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية حتى لحظة إعداد الخبر.

وأشار المصدر إلى أن الحادث والسيول تسببا بزخم مروري خانق، مع تكدس عشرات الشاحنات القادمة من وإلى بغداد وكركوك، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حركة نقل البضائع والمواد الغذائية بين المحافظتين.

وبيّن أن القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني والدوائر الخدمية هرعت إلى موقع الحادث، وشرعت باتخاذ إجراءات عاجلة لتصريف مياه السيول باستخدام الآليات المتخصصة، فضلاً عن العمل على سحب العجلات المتضررة وفتح مسارات بديلة بشكل مؤقت لتخفيف الاختناقات المرورية.

وأوضح أن الجهود مستمرة لإعادة فتح الطريق بشكل كامل خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية، مؤكداً أن الجهات المعنية دعت سائقي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، خصوصاً في ظل استمرار احتمالية تجدد السيول في بعض المناطق.

وتعد الطريق الدولية بين كركوك وبغداد من أهم الشرايين الحيوية لنقل البضائع والمسافرين، ما يجعل أي انقطاع فيها ينعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية والاقتصادية بين المحافظات.