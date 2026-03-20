السيول تقطع شريان كركوك - بغداد وتصيب حركة الشحن بالشلل (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

اجتاحت موجة من السيول الجارفة، اليوم الجمعة، طرقاً حيوية في محيط قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن انقطاع مسارات الربط مع العاصمة بغداد، وشلل شبه تام في حركة شاحنات النقل (التريلات).

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة اجتاحت أجزاء من الطريق العام، ما أدى إلى غمر مقاطع واسعة منه بالمياه والطين، الأمر الذي جعل مرور الشاحنات أمراً بالغ الصعوبة، بل مستحيلاً في بعض المناطق.

وأضاف، أن عشرات الشاحنات توقفت على جانبي الطريق بانتظار تحسن الوضع، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع مناسيب المياه في حال تواصل تدفق السيول من المناطق المرتفعة.

وأكد أحد سائقي الشاحنات، سعد خالد، للوكالة، إن "الطريق مغلق بالكامل بسبب قوة السيول، ولا يمكن المجازفة بالمرور في ظل ارتفاع المياه"، مشيراً إلى أن "الكثير من السائقين اضطروا للتوقف لساعات طويلة بانتظار فتح الطريق".

وأضاف، أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تأخير نقل البضائع، وتكبد خسائر مادية"، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل السريع لمعالجة الأزمة وفتح الطرق.

كما وجّه سائقون نداءً إلى زملائهم بضرورة التوجه عبر طريق تكريت – بغداد كبديل مؤقت، لتجنب الوقوع في الزخم المروري، إلى حين إعادة فتح الطرق المتضررة وعودة الحركة إلى طبيعتها.

في المقابل، أشارت مصادر محلية إلى أن فرقاً خدمية باشرت بمتابعة الوضع ميدانياً، مع توقعات باستمرار تأثير السيول خلال الساعات المقبلة، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

وتشهد مناطق شرق محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر موجات سيول خلال موسم الأمطار، ما يستدعي تعزيز البنى التحتية للطرق وشبكات تصريف المياه للحد من تكرار مثل هذه الأزمات.