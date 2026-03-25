السيول تقتحم سوق جلولاء ومندلي وتقطع الطريق أمام الشاحنات (صور)

كشف الإدارة المحلية لمدينة جلولاء بمحافظة ديالى، يوم الأربعاء، عن استمرار تدفق السيول في مناطق متفرقة، مؤكدة إخلاء عدد من محال سوق المدينة بعد اجتياح المياه لها.

وقال رئيس الوحدة الإدارية لمدينة جلولاء، مهدي الكروي، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول ما زالت تتدفق بكميات كبيرة صوب مناطق جلولاء، خاصة القريبة من حوض نهر ديالى ووادي العوسج، فيما اجتاحت كميات من المياه عدداً من محال السوق".

وأضاف الكروي، أن "الساعات الماضية شهدت إخلاء عدد من المحال تفادياً لتضررها، وما زالت فرق الجهد الخدمي في حالة استنفار للسيطرة على السيول، دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن".

بدوره، أوضح قائممقام قضاء مندلي، علي ضمد، لوكالة شفق نيوز، أن "مناطق مندلي وقزانية الحدودية مع إيران لم تشهد حتى الآن موجات سيول كبيرة، لكن تم إبلاغنا من قبل الأنواء الجوية بأن الساعات المقبلة ستشهد تدفق كميات كبيرة من السيول، خاصة في طحماية ووادي ترلسق وفق توقعات الطقس".

وأشار ضمد، إلى أن "كميات المياه ارتفعت على الطريق الرابط بين ديالى وواسط من جهة مندلي، لكنها لم تؤثر على حركة المرور للسيارات الصغيرة، فيما يعتبر الطريق حالياً شبه مقطوع أمام الشاحنات والمركبات الثقيلة لمخاطره، خاصة قرب العبارات الخاصة بتصريف المياه، لتجنب أي انحراف أو انهيار قد يحدث حال مرور المركبات الكبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، من احتمال حدوث سيول في عدد من مناطق البلاد يوم غد الخميس، داعية المواطنين إلى اتخاذ إجراءات احترازية والالتزام بالإرشادات الرسمية.

من جانبه توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، استمرار تأثير المنخفض الجوي في عموم مدن البلاد حتى صباح الجمعة المقبل، محذراً من تشكل سيول وفيضانات محلية نتيجة غزارة الأمطار.