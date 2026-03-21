السيول تعزل قرية عراقية بالكامل ونداء عاجل لفتح الطرق (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد سكان محليون، يوم السبت، بأن سيولاً شديدة حاصرت أهالي إحدى القرى في ناحية ليلان بمحافظة كركوك، وتسببت بانقطاع الطريق الرئيسي المؤدي إليها، ما أدى إلى عزلها بشكل شبه كامل.

وقال أحد سكان قرية "صاري تبع"، ويدعى أحمد حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق أعالي القرية ما تزال محاصرة منذ يوم أمس ولغاية اليوم، بسبب شدة السيول التي جرفت الطريق الرابط بين القرية ومركز محافظة كركوك".

وأضاف أن "السيول الحالية تُعد أقوى من تلك التي شهدتها المنطقة قبل نحو شهرين، وقد تسببت بانهيار الطريق الوحيد الذي يربط القرية بالمناطق المجاورة"، مشيراً إلى أنه "لم تصل حتى الآن أي فرق إنقاذ أو دعم إلى الأهالي".

من جانبها، قالت أم محمود، من أهالي أيضاً، لوكالة شفق نيوز، إن "السكان يناشدون الإدارة المحلية والقوات الأمنية التدخل العاجل لإنقاذهم"، مبينة أن "الحياة أصبحت معطلة بشكل كامل نتيجة انقطاع الطريق وعدم القدرة على التنقل".

ودعت إلى "فتح طريق بديل باتجاه كركوك أو إرسال فرق متخصصة لمعالجة الأضرار التي خلفتها السيول"، مؤكدة أن "الوضع يزداد صعوبة مع استمرار تدفق المياه وغياب الحلول السريعة".

وشهدت مناطق عدة في كركوك خلال الأيام الأخيرة موجة أمطار غزيرة أدت إلى تشكل سيول جارفة، ما تسبب بأضرار في البنى التحتية وقطع عدد من الطرق الحيوية.