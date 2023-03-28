السيول تعزل طوزخورماتو عن محافظتين ومخاوف من أزمة اقتصادية

شفق نيوز/ أكدت مصادر رسمية في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، أن الأمطار والسيول تسببت بانهيار جسر وخروج الآخر عن الخدمة في حدود قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

وقال الناشط المدني والاعلامي عصمت الامرلي لوكالة شفق نيوز، إن السيول والأمطار تسببت بانهيار جسر الزركة (البديل الترابي) للجسر الذي دمرته الحرب مع داعش ما سبب انقطاع طريق الطوز - تكريت وعزل القضاء عن مناطق صلاح الدين.

واكد الامرلي ان جسر داقوق الرابط بين طوزخورماتو وكركوك على حافة الانهيار بسبب الأمطار وأصبح خارج الخدمة، مشيرا إلى أن قضاء طوزخرماتو مهدد بالعزلة عن محافظتي كركوك وصلاح الدين وسط مخاوف شعبية من أزمة اقتصادية ومعيشية.

إلى ذلك أفاد مصدر مسؤول بانهيار بعض شبكات المياه في ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو جراء الأمطار والسيول.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شبكات وأنابيب نقل المياه انهارت جراء السيول والتي مازالت عائقا أمام فرق الصيانة لإعادتها إلى الخدمة.