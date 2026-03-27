السيول تجرف جسر جلوى الشهير في خانقين

شفق نيوز- ديالى

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، بانهيار جسر جلوى الشهير، وهو جسر مخصص للمشاة يربط بين منطقتي جلوى والميدان في مدينة خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، وذلك بفعل شدة السيول المارة أسفله.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن قوة اندفاع المياه والسيول التي اجتاحت المنطقة تسببت بانهيار الجسر، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات بشرية.

ويأتي الحادث بعد موجة أمطار وسيول ضربت خانقين ومناطق شرق ديالى خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شهدت المدينة هطولات مطرية يومي 26 و27 آذار، اندفعت من المرتفعات الإيرانية باتجاه خانقين وقزانية ومندلي، مع امتلاء ستة أودية حدودية شرق المحافظة.