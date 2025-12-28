السيول تتسبب بتسرب في أحد أنابيب الغاز جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الاحد، عن تسرب في أحد أنابيب الغاز التابعة لشركة نفط الشمال، في قضاء داقوق جنوبي المحافظة، نتيجة السيول التي خلفتها غزارة الأمطار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "كميات كبيرة من المياه المتدفقة عبر الأودية الفرعية أدت إلى تآكل التربة وانجراف جزء من المسار الذي يمر فيه الأنبوب، ما تسبب بتعرضه لضغط شديد نتج عنه تسرب محدود في الخط الناقل للغاز الذي يقع بمحاذاة الجسر العثماني بقضاء داقوق".

وأضاف أن "فرق الصيانة والهندسة في شركة نفط الشمال وصلت إلى موقع الحادث خلال وقت قياسي، وقامت بإغلاق الخط المتضرر واحتواء التسرب والسيطرة التامة على أي آثار جانبية، فيما تولت فرق الدفاع المدني تأمين المنطقة ومنع اقتراب المركبات أو الأهالي حفاظاً على السلامة".

وأشار المصدر، إلى أن الحادث "لم يتسبب بأي إصابات بشرية، إلا أنه أدّى إلى انبعاث الغاز لفترة وجيزة قبل تمكن الفرق المختصة من السيطرة عليه بشكل كامل".

وتابع أن الشركة باشرت بإجراء فحوص فنية للأنبوب المتضرر وتقييم مستوى الانجراف الأرضي في المنطقة، تمهيداً لبدء أعمال الإصلاح خلال الساعات المقبلة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في حال استمرار ارتفاع مناسيب المياه.