رحيل المخرج مهدي أوميد.. السينما العراقية و الكوردية تفقد أحد أعمدتها

نعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان، رحيل المخرج السينمائي الكبير مهدي أوميد، الذي وافته المنية اليوم السبت بعد مسيرة إبداعية حافلة بالعطاء الفني المتميز.

ويُعد الراحل من الأرقام الصعبة في معادلة السينما العراقية والكوردية، حيث اشتهر بقدرته الفائقة على تطويع الصورة لخدمة القضايا الإنسانية والوطنية.

وقد أغنى المكتبة السينمائية بمجموعة من الأفلام الروائية الطويلة التي حفرت اسمها في ذاكرة المهرجانات والمشاهدين، ومن أبرزها: فيلم "النفق": الذي يُعد علامة فارقة في سينما اقليم كوردستان والعراق، وكذلك فيلم "قطيع الذئاب": الذي عكس ببراعة الواقع المجتمعي بلمسة فنية عالية، وفيلم "الحصان": أحد الأعمال التي أظهرت بصمته الإخراجية الخاصة.