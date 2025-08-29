السيناريو الأسوأ.. صيادون يقطون دجلة مشيا على الأقدام (صور)

شفق نيوز- بغداد

بات شريان بغداد الحيوي، يقطع سيرا على الأقدام، في خطوة تنذر بسيناريو سيء، حيث انخفضت منسوب نهر دجلة لمستويات كبيرة، دفعت الصياديين الى التقدم فيه على أقدامهم لغرض الصيد.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، صورا وفيديوهات توثق دخول الصياديين لمسافة كبيرة داخل النهر مشيا، دون أن تصل المياه لنصف اجسادهم، وهناك رموا الشباك بحثا عن الأسماك.

هذه الصور والفيديوهات، التي التطقت في المسافة الفاصلة بين جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة بغداد، تؤكد انخفاض منسوب المياه بشكل كبير.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من المدن والقبور، التي تعود لمئات السنين، بعد جفاف أذرع نهر دجلة في دهوك، حيث كانت تغمرها المياه طيلة العقود الماضية، بل ظهرت آثار تعود لحضارات قديمة أيضا.

ويمتلك العراق، حالياً ما يقارب ثمانية مليارات متر مكعب من المياه فقط، وهو ما يمثل نحو 8% من القدرة الخزنية الكلية للسدود والخزانات العراقية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 100 مليار متر مكعب، وفقاً لمعلومات دقيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، ونشرت في تقرير سابق.

وتعتبر التدفقات عبر نهري دجلة والفرات غير مستقرة ومتذبذبة بشكل كبير، وفي المقابل يبلغ معدل الاستخدامات المائية داخل العراق أكثر من 900 متر مكعب في الثانية، أي ما يعادل يومياً نحو 77.76 مليون متر مكعب لتأمين مياه الشرب والجريان البيئي، حيث أصبح هذا الرقم من الصعب توفيره في الظروف الحالية.

وتشير هذه المعلومات إلى أن إجمالي الإيرادات المائية الداخلة إلى العراق لا يتجاوز 1.19 مليار متر مكعب شهرياً، في حين أن الاستهلاك الفعلي للبلاد يصل إلى 2.53 مليار متر مكعب شهرياً، ما يعكس فجوة مائية خطيرة بين الموارد والمتطلبات.