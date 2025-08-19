السيطرة على حريق قرب محطة سامراء الحرارية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مقتربات محطة سامراء الحرارية، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه سريعاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحريق نشب في نفايات وأخشاب قديمة وبعض الأحراش بالقرب من المحطة، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر على عملها.

من جانبه، أوضح المدير العام لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية أن المحطة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 1260 ميغاواط، مبيناً أن الحريق وقع خارج أسوار المحطة وكان ناجماً عن أكداس خشب، وتمت السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل دون أي تأثير على تشغيلها.

ودعت وزارة الكهرباء وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.