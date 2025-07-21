السيطرة على حريق في مبنى "آسياسيل" وسط بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق محدود في مبنى شركة "آسياسيل" في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد، مؤكداً أن الحادث تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحريق نجم عن تماس كهربائي داخل بورد كهربائي في منزل ملاصق لمبنى الشركة، ما أدى إلى تصاعد الدخان ووصوله إلى بعض غرف الشركة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحريق لم يتسبب بأي أضرار بشرية تذكر.

وبين المصدر أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية في بورد الكهرباء داخل المنزل المجاور، دون أن يمتد إلى مبنى الشركة بشكل مباشر.