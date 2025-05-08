السيطرة على حريق ضخم وسط البصرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، اليوم الخميس، أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل مخازن في شارع الوطن وسط المدينة، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال مدير المديرية، العميد مازن محمد لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل مخازن تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، وتحتوي على مواد شديدة الاشتعال، من بينها البلاستيك، والخشب، والأصباغ، بالإضافة إلى الأسلاك والمواد الكهربائية".

وأوضح لفتة أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها بواقع 22 عجلة إطفاء داخل موقع الحريق، حيث تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الموقف دون تسجيل خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن الفرق "تواصل عمليات التبريد لضمان السيطرة التامة".