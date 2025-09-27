السيطرة على حريق سوق حي العامل في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، مساء السبت، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل سوق حي العامل في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل سوق حي العامل في بغداد، الكرخ، الذي يحتوي على بنايات تجارية وأكشاك وبسطات مشيدة من ألواح السندويج بنل، وهي مخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع".

وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بعجلاتها التخصصية الحديثة والساندة، كما أشركت العجلات السلمية لمكافحة النيران من الأعلى إلى الأسفل، لتعزيز محاور الإخماد الأرضي"، مؤكدة أن "فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية".