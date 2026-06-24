السيطرة على حريق داخل مقر عسكري للحشد الشعبي جنوبي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الأربعاء، بأن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق اندلع داخل مقر عسكري تابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة "البوعيثة" التابعة لقضاء الدورة، جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني أتمّت عمليات التبريد لـ 5 "كرفانات" تابعة للواء الـ56 في الحشد، بعد أن نشبت فيها النيران وحالت دون اتساع رقعتها إلى بقية أجزاء المقر العسكري.

وأكد المصدر أن الحادث أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية تعزو أسباب الحريق إلى تماس كهربائي، بانتظار صدور تقرير خبراء الأدلة الجنائية لبيان الأسباب الرسمية والنهائية للحادث.