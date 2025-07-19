السيطرة على حريق اندلع بمجمع تجاري وسط تكريت

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، مساء السبت، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مجمع تجاري وسط مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في مجمع تجاري يقع في شارع الزهور، أحد الشوارع التجارية الحيوية وسط تكريت"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل توسعها إلى المحال المجاورة".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية داخل المجمع التجاري".