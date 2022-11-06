السيطرة على حريق الوزيرية واطلاق حملة بحث عن المفقودين

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، عن السيطرة على حريق مخازن الوزيرية في بغداد "بالكامل".

وقالت المديرية لوكالة شفق نيوز، إن فرقها تشرع الآن بحملة بحث عن المفقودين بمشاركة فرق تخصصية من فريق البحث والإنقاذ التابع للمديرية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، مساء الأحد، لوكالة شفق نيوز، أن هناك 10 مواطنين على الأقل، مفقودون داخل المبنى.

وأوضح اللواء معن، أن "سبب الحريق في بادئ الأمر، هو انعدام إجراءات السلامة والأمان داخل المبنى التجاري"، مؤكداً "فتح تحقيق بالحادث، على أن يتم إطلاع الرأي العام بالنتائج حال انتهائه".

من جانبه، أوضح مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني العراقي، العميد جودت عبد الرحمن، أن "الحريق حصل في بادئ الأمر داخل بناية متكونة من 3 طوابق متخذة مخزناً لقناني العطور".

وأضاف عبد الرحمن، خلال حديثه للوكالة، أن "11 مخزناً ملاصقاً للبناية، جميعها تحتوي على مواد منزلية (بلاستيك) و(عطور) تعرضت هي الأخرى للحريق"، مبيناً أن "هاتين المادتين تصنف ضمن المشتقات النفطية، وتكون من الحرائق التي يصعب السيطرة عليها بسهولة".

وأشار إلى أن "أكثر من 50 فرقة إطفاء من دائرة دفاع مدني الرصافة، وبإسناد من دفاع مدني الكرخ، استنفرت جهودها ة لإخماد الحريق".