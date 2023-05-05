السيطرة على حريقين كبيرين في كرادة بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، من إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية مشيد من ألواح "السندويج بنل"، في تقاطع المسبح في الكرادة ببغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، أنها سيطرت على الحريق بمشاركة أكثر من 15 عجلة إطفاء تخصصية اخرى ساندة بكامل طواقمها مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل وتمنع امتداد الحريق الى المخازن المجاورة لموقع المخزن المحترق.

وأضافت: ما ان اكملت فرق الدفاع المدني اخماد حادث حريق المخزن حتى اندلع حادث حريق اخر في مطعم وفندق في بناية (الإناء الملكي) ذات الخمسة طوابق مع قاعات أرضية في منطقة الكرادة خلف بدالة العلوية ببغداد، حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وتسارعت لتنفيذ عمليات الإنقاذ من خلال عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج إنقاذ وإطفاء بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل البناية المحترق لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول واخماد الحريق بالكامل بمشاركة ذات فرق الإطفاء 15".

وقالت إنها أكملت اخماد الحادثين دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريقين بادئ الأمر.