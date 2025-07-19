السيطرة على حادث حريق داخل معمل لصناعة الاسفنج في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، باندلاع حريق داخل معمل لصناعة مادة الاسفنج في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث الحريق الذي لم تُعرف طبيعة استخدامه وذلك ضمن مدينة الشعلة في بغداد.

في غضون ذلك اعلنت شرطة الكرخ في بغداد ببيان، ان مفارزها تمكنت، وبالتعاون مع مفارز الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع داخل معمل ومخزن صغير عشوائي يُستخدم في تصنيع مواد التنظيف، ويقع ضمن أحد البساتين في منطقة الشعلة/الدوانم.

وأضافت أنه، تم إخماد الحريق بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وضرورة الابتعاد عن إنشاء المعامل والمخازن في أماكن غير مرخصة أو مؤهلة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ويشهد العراق حوادث حرائق كثيرة خاصة في فصل الصيف تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح في بعض الحالات.

وتُعزى معظم تلك الحرائق الى التماس الكهربائي بسبب فوضى خطوط السحب من المولدات الاهلية، والأسلاك المتهالكة والقديمة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى استخدام مواد في التأسيس والبناء سريعة الاشتعال مثل "السندويج بنل".