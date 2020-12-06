السيطرة على تفاعل كيميائي بمختبر مدرسي في الأنبار

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الأنبار، يوم الأحد، من السيطرة على حادثة تفاعل كيميائي في أحد المختبرات المدرسية، تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في الانبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق (CBRN) المختص بمعالجة الحوادث الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية، تمكن من السيطرة على حادث كيميائي نتج عن تفاعل مادة الفسفور، في إحدى المختبرات المدرسية في قضاء هيت غربي المحافظة.

وبينت ان المختبر كان يحتوي على ومحاليل مختبرية كيميائية، وبعد الفحص الدقيق الذي أجري باستخدام أجهزة (افتيار ورامان) تبين أن هذه المادة هي عنصر الفسفور.

واشارت المديرية الى قيام الفريق بتعقيم وتطهير المدرسة، وتأمينها من المواد الكيميائية، وتم تحديد سبب الحادث نتيجة أعمال ترميم داخل المدرسة.

ويرى باحثون مختصون بأنه يجب معالجة الضرر الذي نتج عن تفاعل مادة الفسفور في المدرسة، لتفادي اي خطر محتمل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن حادثة التفاعل الكيميائي تسببت بأضرار مادية في المختبر من دون تسجيل إصابات بشرية لكون الحادثة حصلت بعد انتهاء الدوام الرسمي حيث كانت المدرسة خالية من الطلبة والكادر التدريسي.