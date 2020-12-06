سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السيطرة على تفاعل كيميائي بمختبر مدرسي في الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-06T15:19:32+0000
السيطرة على تفاعل كيميائي بمختبر مدرسي في الأنبار

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الأنبار، يوم الأحد، من السيطرة على حادثة تفاعل كيميائي في أحد المختبرات المدرسية، تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت مديرية الدفاع المدني في الانبار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق (CBRN) المختص بمعالجة الحوادث الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية، تمكن من السيطرة على حادث كيميائي نتج عن تفاعل مادة الفسفور، في إحدى المختبرات المدرسية في قضاء هيت غربي المحافظة.

وبينت ان المختبر كان يحتوي على ومحاليل مختبرية كيميائية، وبعد الفحص الدقيق الذي أجري باستخدام أجهزة (افتيار ورامان) تبين أن هذه المادة هي عنصر الفسفور.

واشارت المديرية الى قيام الفريق بتعقيم وتطهير المدرسة، وتأمينها من المواد الكيميائية، وتم تحديد سبب الحادث نتيجة أعمال ترميم داخل المدرسة.

ويرى باحثون مختصون بأنه يجب معالجة الضرر الذي نتج عن تفاعل مادة الفسفور في المدرسة، لتفادي اي خطر محتمل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن حادثة التفاعل الكيميائي تسببت بأضرار مادية في المختبر من دون تسجيل إصابات بشرية لكون الحادثة حصلت بعد انتهاء الدوام الرسمي حيث كانت المدرسة خالية من الطلبة والكادر التدريسي.

related

حرائق جديدة تلتهم مزارع في ديالى

Date: 2019-05-28 20:36:34
حرائق جديدة تلتهم مزارع في ديالى

اصابة أكثر من 100 ضابط ومنتسب بالدفاع المدني العراقي بكورونا

Date: 2020-06-16 12:55:03
اصابة أكثر من 100 ضابط ومنتسب بالدفاع المدني العراقي بكورونا

العراق يعلن احتراق اكثر من 45 الف دونم وانقاذ مساحة شاسعة خلال مدة قصيرة

Date: 2019-06-14 09:22:06
العراق يعلن احتراق اكثر من 45 الف دونم وانقاذ مساحة شاسعة خلال مدة قصيرة

الدفاع المدني في العراق يحذر سالكي الطرق الخارجية من موجة الضباب

Date: 2019-12-14 21:55:23
الدفاع المدني في العراق يحذر سالكي الطرق الخارجية من موجة الضباب

اندلاع حريق في بغداد والدفاع المدني يهرع لانقاذ المحاصرين

Date: 2019-05-29 18:17:59
اندلاع حريق في بغداد والدفاع المدني يهرع لانقاذ المحاصرين

قبل أن يقتلهما الميثان.. الدفاع المدني ينقذ عاملين من داخل مجاري الديوانية

Date: 2020-11-07 13:56:45
قبل أن يقتلهما الميثان.. الدفاع المدني ينقذ عاملين من داخل مجاري الديوانية

نائب: وفاة وعشرات الاصابات بانبعاث غازات سامة في نينوى

Date: 2019-06-26 19:10:21
نائب: وفاة وعشرات الاصابات بانبعاث غازات سامة في نينوى

نشوب حريق في مدرسة بمحافظة واسط

Date: 2019-12-21 12:46:45
نشوب حريق في مدرسة بمحافظة واسط